Fuga pelo Mediterrâneo matou mais de 3.300 migrantes em 2023

Foto: Giorgos Moutafis - Reuters

O problema é antigo e são necessárias medidas mais eficazes para combater a indiferença e uma quase normalização do fenómeno, diz à Antena 1 o representante de Portugal na Organização Internacional para as Migrações.



Alertas que surgem precisamente no Dia Internacional das Migrações.



No domingo, mais de 60 migrantes morreram num naufrágio ao largo da Líbia. O representante de Portugal na Organização Internacional para as Migrações considera que não está a ser feito o suficiente para travar todas estas mortes.