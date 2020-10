Fukushima. Governo japonês quer lançar toneladas de água contaminada ao Pacífico

A libertação da água contaminada na central nuclear de Fukushima tem sido uma questão problemática para o Japão, que há décadas tenta avançar com um projeto de desativação da central. Neste momento,“Para impedir quaisquer atrasos no processo de desativação, precisamos de tomar rapidamente uma decisão”, disse em conferência de imprensa esta sexta-feira o ministro japonês da Indústria, Hiroshi Kajiyama, em relação à libertação da água, não esclarecendo em que altura esta poderá realiza-se.O jornal japonêsavançou que seriam necessários dois anos para preparar este processo, uma vez que a água contaminada na central precisa, primeiro, de ser submetida a um processo de filtração, passando depois a ser diluída em água do mar e, apenas então, libertada no oceano.Assim sendo,. A medida foi avançada por meios de comunicação japoneses esta sexta-feira e é esperado um anúncio formal pelo Governo no final deste mês, segundo a agência de notícias Kyodo.

Carolina Soares - Antena 1



Se se confirmar, a decisão não deverá agradar a países vizinhos como a Coreia do Sul, que tem já vindo a aumentar a realização de testes à radiação em produtos alimentares vindos do Japão. Seul acredita queIgualmente desagradados ficarão os pescadores locais, que acusam o Governo de lançar também por água todos os esforços dos últimos anos para reconstruir a reputação da indústria piscatória na região, que ficou abalada depois do desastre nuclear de 2011.Em resposta, o Executivo japonês garantiu que irá promover a produção em Fukushima e responder às preocupações dos pescadores,

Cento e setenta toneladas de água contaminada por dia

A central nuclear de Fukushima, gerida pela empresa Tokyo Electric Power Company Holdings, sofreu múltiplos danos após um terramoto e um tsunami em 2011. O desastre danificou três reatores e. Toda a água utilizada passa a ficar contaminada e é depois armazenada em tanques.A cada dia que passa. Com a lotação da central quase esgotada e uma estimativa de que em 2022 todos os tanques disponíveis estarão totalmente cheios, a pressão em torno do destino desta água tem vindo a aumentar.

Tanques de armazenamento de água na central de Fukushima. Foto: Issei Kato - Reuters

Em 2018, a Tokyo Electric pediu desculpa depois de admitir que o seu sistema de filtração não tinha removido todo o material perigoso da água armazenada na central e disse planear remover todas as partículas radioativas que ainda permaneciam na mesma, à exceção do trítio, um isótopo de hidrogénio difícil de separar da água e que, segundo especialistas, é relativamente inofensivo.O debate em torno da água contaminada na central de Fukushima é recorrente há anos, tendo já sido avançadasNo entanto, e especialmente depois de um painel de especialistas ter dito ao Governo que a libertação da água no Pacífico era uma das “opções mais realistas”, o Executivo deu preferência a esta solução.

c/ agências internacionais