Fumio Kishida ganha as primárias do partido para se tornar o primeiro-ministro do Japão

O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa japonês Fumio Kishida venceu hoje as primárias do Partido Liberal Democrático (LDP) do Japão e será nomeado primeiro-ministro e candidato às eleições gerais nos próximos meses.