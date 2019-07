Fumo branco em Bruxelas na escolha dos novos líderes europeus

RTP02 Jul, 2019, 18:16 / atualizado em 02 Jul, 2019, 19:06 | Mundo

Será a alemã Ursula von der Leyen a ocupar a presidência da Comissão Europeia, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.







A ministra alemã da Defesa, muito próxima da chanceler Angela Merkel, torna-se assim a primeira mulher a ocupar o cargo.





Também o PPE, que presidiu à Comissão ao longo dos últimos 15 anos e que venceu as eleições europeias de maio, canta vitória, ao manter o mais 'desejado' dos cargos em negociação.





Os socialistas já exprimiram a sua deceção com a distribuição dos cargos.







A nomeação de Ursula vonder Leyen foi uma surpresa e pode criar problemas à coligação que governa a Alemanha, já que os social-democratas se oposeram à escolha.







Entre os líderes europeus recebeu contudo apoio unânime, conforme referiu aos jornalistas em Bruxelas a chanceler Angela Merkel, que revelou ter sido a única a abster-se.



"Para a posição da presidente da Comissão, Ursula von der Leyen foi nomeada por unanimidade, com uma abstenção", disse Merkel. "Esta abstenção foi, seguindo as regras alemãs de votação, minha", sublinhou. A coligação que ela lidera na Alemanha havia decidido que, em caso de desacordo na nomeação, ela se absteria.



Anunciado pelo presidente do Conselho Europeu, o compromisso alcançado ao fim de uma `maratona` negocial, que se prolongou em Bruxelas ao longo de três dias, desde as 18:00 de domingo (menos uma hora em Lisboa).





Christine Lagarde, francesa e até agora diretora do Fundo Monetário Internacional, FMI, fica à frente do Banco Central Europeu.







Em comunicado emitido pelo FMI, Lagarde afirmou estar "honrada" com a nomeação para a presidência do BCE, e anunciou que, após consulta e aprovação do comité de ética do Fundo, irá abandonar temporariamente as suas responsabilidades no FMI, enquanto estiver à frente do BCE.



A desistência de Weber



Destaque também para a nomeação do primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, para a presidência do Conselho Europeu.





Por sua vez, o ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, o socialista Josep Borrell, foi nomeado como Alto Representante da UE para a Política Externa, substituindo Federica Mogherini.







O PPE, de centro-direita, manteve-se a principal força no novo Parlamento Europeu mesmo consideravelmente enfraquecida pelo avanço de partidos considerados populistas de direita, nas recentes eleições de maio.



"A minha jornada como spitzenkandidat começou aqui e termina aqui", disse Weber aos deputados do PPE, na sessão inaugural da nova Assembleia da União Europeia em Estrasburgo, França.



A desistência de Weber abriu caminho para os líderes do centro-direita, incluindo Merkel, e seus deputados, apoiarem um acordo alcançado por todos os líderes dos 28 Estados-membros esta terça-feira.



A proposta das nomeações tem ainda de ser aprovada no Parlamento Europeu, que deverá eleger esta quarta-feira o seu presidente.



Decepção socialista



"Esta proposta é extremamente dececionante para nós", reagiu entretanto Iratxe Garcia, líder do S&D, Socialistas e Democratas, numa declaração.



"O nosso grupo manteve-se firme na defesa da democracia na Europa e do processo Spitzenkandidat, ou do principal candidato, e não queremos que desapareça", acrescentou.



Apontando o dedo à Polónia, Hungria e Itália, Iratxe Garcia referiu também que considera "inaceitável que governos populistas representados no Conselho afastem o melhor candidato apenas porque ele defendeu o primado da lei e os nossos valores europeus comuns".



Segunda-feira, os líderes europeus estiveram à beira de um consenso que iria colocar um socialista holandês como Presidente da Comissão, mas os países do leste europeu rejeitaram a proposta.



c/agências



Manfred Weber, um conservador próximo de Merkel, tinha sido escolhido pelo Partido Popular Europeu, o PPE, como, ou principal candidato à presidência da Comissão.