Funcionária francesa suspensa por sugerir entrega de crianças "atípicas" a homossexuais

Pascale Lemare, responsável pela adoção no departamento de Seine-Maritime, na Normandia, foi suspensa das suas funções após declarações que fez na rádio francesa France Bleu





Em França, os casais do mesmo sexo podem casar e adotar desde 2013.

O próprio presidente do departamento de Seine-Maritime, Pascal Martin, afirmou num comunicado que condena “firmemente as declarações discriminatórias, que não refletem a política departamental”. Recorda ainda que foi solicitada uma auditoria externa do serviço em causa.

A funcionária afirmou que os processos de adoção tinham em conta se o casal era hetero ou homossexual.A locutora da estação de rádio local perguntou se era “complicado” para um casal homossexual adotar “um bebé saudável de três meses”. Lemare respondeu que existem “pais que se encaixam melhor nos critérios”, o que, no seu entender, não inclui casais homossexuais.A entrevista decorre com a responsável a declarar que os casais homossexuais são “atípicos em relação às normas sociais e biológicas”. Por essa razão, defende que devem estar dispostos a adotar crianças atípicas.Quando questionada pela locutora sobre o que considerava ser uma criança atípica, a chefe do serviço de adoção refere aquelas que se encontram psicologicamente perturbadas. “Essas crianças têm distúrbios que não são procurados por casais, e isso é normal”, remata.Após estas declarações, Pascale Lemare foi suspensa das suas funções “como medida de precaução”, anunciaram as autoridades locais.