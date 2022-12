Funcionário dos serviços secretos alemães detido por espionagem para a Rússia

Segundo o Ministério Público, Carsten L. é funcionário do Serviço Federal de Inteligência (Bundesnachrichtendienst) e este ano "entregou a um serviço de informações russo informações obtidas no decurso da sua atividade profissional".

Numa declaração, o Ministério Público acrescentou que o conteúdo das informações transmitidas pelo detido ao serviço de informações russo constitui um "segredo de Estado".

No comunicado, a procuradoria indica que a casa e o local de trabalho do detido foram revistados e acrescenta que foi presente a um juiz, que ordenou que fosse mantido em detenção.

O semanário alemão Der Spiegel, que descreve a detenção como "talvez um dos maiores casos de espionagem na história dos serviços secretos", cita o seu presidente, Bruno Kahl, confirmando que as suspeitas sobre uma fuga de segredos levaram à ativação da Procuradoria-Geral.

"Com a Rússia, estamos a lidar com um ator (...) cuja falta de escrúpulos e vontade de usar a violência temos de ter em conta", disse Kahl, de acordo com a publicação.

A fonte acrescentou que, de momento, não podem ser revelados mais pormenores do caso porque poderiam ser utilizados pela Rússia "na sua intenção de prejudicar a Alemanha".