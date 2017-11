Funcionários aeroportuários e da unidade antidroga da Venezuela detidos por narcotráfico

Lusa04 Nov, 2017, 08:44 | Mundo

As detenções foram confirmadas pelo ministro do Interior e da Justiça venezuelano, Néstor Reverol, na sequência da apreensão, em Santo Domingo, na República Dominicana, de 140 barras de cocaína, num voo da Laser Airlines, procedente de Caracas.

A cocaína estava escondida em quatro malas e teria sido colocada no avião com a cooperação dos funcionários, no passado dia 30, segundo as autoridades venezuelanas.

"A Venezuela não produz nem consome droga. É um país de trânsito para a droga que vai para os Estados Unidos", disse o ministro aos jornalistas.

O sistema de videovigilância terá gravado o momento em que as malas foram colocadas na aeronave no terminal do Aeroporto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, a norte da capital da Venezuela.

As autoridades não precisaram o peso exato da droga apreendida.