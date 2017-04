Funcionários chineses terão que divulgar bens ou viagens ao estrangeiro

Lusa 20 Abr, 2017, 07:16 | Mundo

As novas regras exigem também que os funcionários comuniquem o estado civil, bens de familiares, antecedentes criminais ou qualquer outro tipo de rendimento que recebam.

Esta regulamentação vai afetar os dirigentes e funcionários de cargos superiores ao nível de deputado de condado.

As novas disposições estabelecem a criação de uma taxa de verificação aleatória, que vai ser aplicada a um em cada dez funcionários, e o agravamento da penalização para declarações falsas.

"O relatório com informação pessoal é uma avaliação importante da lealdade e compromisso com o código de conduta do Partido Comunista", afirmou o departamento de organização do Comité Central do PCC em comunicado.

De acordo com a Xinhua, mais de 9.100 funcionários ocultaram informação pessoal, enquanto 124.800 foram punidos por declarações falsas.

Na quarta-feira, o órgão máximo anticorrupção do PCC publicou uma norma que regula a atividade dos altos cargos do partido nas redes sociais e Internet, incluindo a proibição de receber dinheiro através de carteiras digitais ou abrir lojas `online`.