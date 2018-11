Fundação de George Soros anuncia fim de atividade na Turquia

RTP26 Nov, 2018, 18:06 / atualizado em 26 Nov, 2018, 18:06 | Mundo

Na semana passada, o Presidente Recep Tayyip Erdogan relacionou a detenção de um dos fundadores da unidade na Turquia com o filantropo americano de origem húngara. Hakan Altinay foi um dos 13 detidos, acusados de apoiar o ativista Osman Kavala.









O Ministério do Interior está a investigar a fundação por uma alegada implicação nos protestos que decorreram há cinco anos no parque Gezi, em Istambul.

“A pessoa (Kavala) que financiou terroristas durante os incidentes de Gezi (em 2013) já está na prisão. E quem está por trás dele? O famoso judeu húngaro Soros. Este é um homem que manda pessoas dividirem as nações e estilhaçá-las. Ele tem tanto dinheiro e gasta-o assim”, declarou Erdogan no 48º encontro dosA fundação confirmou a abertura de “novas investigações”. “Estes esforços não são novos e estão longe da realidade”, refere. A fundação alega que as “acusações infundadas” veiculadas nos meios de comunicação social turcos tornam difícil a continuidade do trabalho no país.AS declarações de Erdogan foram divulgadas pelo site Yeni Safak e as críticas a Soros propagaram-se pela Europa e nos EUA, com acusações de financiamento a causas esquerdistas.A atual Comissária do Conselho da Europa para os Direitos Humanos tem procurado chamado a atenção para os direitos humanos na Turquia e em particular para a detenção de Osman Kavala desde o ano passado. As críticas a Geroge Soros propagaram-se também pelas redes sociais.