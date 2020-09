Fundação Mandela critica Trump por alegados comentários racistas

Num livro a ser publicado esta terça-feira, Michael Cohen, antigo advogado pessoal de Donald Trump, alega que o presidente norte-americano fez vários comentários racistas contra Nelson Mandela, assim como contra os demais presidentes negros.De acordo com excertos do livro "Disloyal: A Memoir" avançados por The Washington Post , Cohen escreve que após a morte do primeiro presidente da democracia sul-africana, em 2013, Trump disse: "Mandela f**** o país. Agora é um buraco de m****”.Cohen também coloca na boca de Trump palavras comoe descreve o “ódio obsessivo” de Trump por Barack Obama, afirmando que o presidente dos EUA sente “ódio e desprezo” pelo seu antecessor.

No seu livro, Cohen descreve Trump como uma “fraude, um mentiroso, racista, predador e um vigarista”.

A Fundação Nelson Mandela respondeu esta terça-feira aos comentários de Trump, afirmando que"Madiba [cognome de Mandela na África do Sul] disse uma vez: 'um bom líder pode entrar num debate franco e profundo sabendo que no final ele e o outro lado estarão mais próximos e sairão mais fortes. Essa ideia não funciona quando se é arrogante, superficial e desinformado. Recomendamos estas palavras ao senhor Trump para reflexão", salientou a Fundação em comunicado.Segundo o livro de memórias do antigo advogado,, entre outros comentários racistas. Cohen alega que o presidente dos EUA disse durante a sua campanha presidencial em 2016 não estar preocupado com o voto dos hispânicos., terá dito o presidente norte-americano.

“Criminoso em desgraça”

A Casa Branca também já reagiu a estes comentários, negando a veracidade de qualquer palavra neles contida e colocando em causa a credibilidade do antigo advogado de Trump.

Cohen está atualmente a cumprir três anos de prisão por violar as leis de financiamento da campanha eleitoral, ao comprar com dinheiro o silêncio de mulheres que afirmavam ter tido relacionamentos com Trump, bem como por ter prestado falsas declarações no Congresso.

, respondeu a secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.A controvérsia surge numa altura em que Donald Trump procura uma reeleição e irá enfrentar o democrata Joe Biden nas eleições a 3 de novembro.