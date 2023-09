Fundação Nobel anula convite a embaixador russo. Kiev fala em "vitória do humanismo"

"Uma vitória para o humanismo", reagiu o porta-voz do ministério ucraniano, Oleg Nikolenko, na rede social Facebook, esperando que a decisão se estenda igualmente às cerimónias de Oslo.





Nikolenko tinha criticado severamente também no Facebook o convite da Fundação Nobel.





"Enquanto milhões de ucranianos continuarem a sofrer com uma guerra que não causaram e o poder russo não for punido pelos seus crimes, apelamos ao comité do Nobel para que apoie os esforços para isolar a Rússia e a Bielorrússia", escreveu. Para Nikolenko, este convite despertaria "um sentimento crescente de impunidade" por parte do poder russo.



Também a líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovkaïa, tinha apelado à Fundação Nobel para inverter a decisão.







"Nenhuma cedência deve ser feita em relação aos valores de Alfred Nobel. Apelo à Fundação e ao comité do Nobel para que não convidem representantes do regime ilegítimo de Lukashenko para eventos e exijam a libertação imediata" de Ales Bialiatski, Prémio Nobel da Paz 2022, realçou Svetlana Tikhanovkaia através da rede social X (ex-Twitter).



O recuo da Fundação



A Fundação Nobel tinha inicialmente defendido a sua decisão de convidar o embaixador russo, assim como os representantes do Irão e da Bielorrússia, invocando o propósito de inverter a tendência de divisão do mundo e a escassez de diálogo "entre pontos de vista divergentes", como justificou sexta-feira o seu diretor, Vidar Helgesen.

Perante as reações de espanto e de repúdio, incluindo do primeiro-ministro sueco,, considerando que "a sua mensagem foi abafada"."É importante e correcto tentar levar o mais longe possível os valores e as mensagens que o Prémio Nobel defende - por exemplo, através da sua clara mensagem política do ano passado com o Prémio da Paz entregue a defensores dos direitos humanos da Rússia e da Bielorrússia, assim como a ucranianos que trabalham na documentação dos crimes de guerra da Rússia", defendeu.Reconhecendo contudo que a sua mensagem não foi transmitida, "foi decidido, por isso, repetir a exceção à prática habitual como sucedeu o ano passado, ou seja, não convidar os embaixadores da Rússia, da Bielorrússia e do Irão para a cerimónia de entrega de Prémio Nobel em Estocolmo. Tal como antes,", anunciou a Fundação.

Conforme estipulado no testamento do fundador dos Prémio, Alfredo Nobel, o galardão para a paz é entregue na Noruega desde 1901, com a cerimónia referente aos restantes prémios, de Física, Química, Psicologia, Medicina e Literatura a ter lugar na Suécia.







Estes recebem os seus prémios das mãos do rei Carlos XVI Gustaf, seguindo-se um jantar de gala que reúne cerca de 1.200 convidados. O convite para o evento separado organizado em Oslo, no mesmo dia, estende-se a todos os embaixadores presentes na Noruega, sem exceção.







A Fundação nada disse quanto ao convite a "todos os partidos com representação parlamentar na Suécia através de eleições democráticas", que também foi denunciado por observadores suecos.







O convite foi estendido assim ao Democratas Suecos, um partido anti-imigração fundado por simpatizantes Nazi, que tem sido ostracizado hã décadas pelos partidos do sistema. Nas mais recentes eleições conseguiu cinco por cento dos votos.





O seu líder, Jimmie Akesson, convidado pela primeira-vez para as cerimónias do Nobel, já lamentou que não poderá estar presente. "Infelizmente estou ocupado nesse dia", escreveu na rede social Facebook.

Silenciamento de Dmitri Mouratov



A exclusão do embaixador russo poderá ter ficado a dever-se também à decisão de Moscovo, anunciada esta sexta-feira de considerar "agente do exterior" o Prémio Nobel da Paz 2021, Dmitri Mouratov.

"Dmitri Mouratov recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2021 pelos seus esforços na promoção da liberdade de expressão e da liberdade de informação, assim como o jornalismo independente. É triste que as autoridades russas tentem agora reduzi-lo ao silêncio", declarou Berit Reiss-Andersen em comunicado."As acusações levantadas contra ele têm motivações políticas" denunciou ainda.Reiss-Andersen garantiu que o comité Nobel norueguês "continua a apoiar o trabalho importante" de Mouratov, através do ser jornal independente Novaïa Gazeta.Desde o ano 2000, seis dos jornalistas deste periódico foram mortos, incluindo a reporter de investigação Anna Politkovskaia, assassinada no seu prédio no dia de aniversário do Presidente russo, Vladimir Putin. Outra jornalista, Elena Milachina, foi hospitalizada em julho, depois de ter sido espancada na Chechénia.Justificou a decisão acusando Mouratov de "utilizar as suas plataformas no estrangeiro para difundir as suas opiniões visando a formação de uma atitude negativa quanto à política da Federação Russa externa e interna".O estatuto de "agente externo", que lembra o estatuto stalinista de "inimigo do povo", impõem aos abrangidos diversos constrangimentos administrativos, incluindo controlo regular das suas fontes de financiamento.Mouratov foi acusado de também difundir informações provenientes de outros "agentes externos".Dmitri Mouratov foi visto recentemente na Rússia incluído na defesa de Oleg Orlov, responsável da ONG, oficialmente dissolvida, que está a ser julgado por ter "desacreditado" o exército russo por ter criticado a ofensiva contra a Ucrânia. Incorre em pena de cinco anos de prisão.Em 2021, Mouratov recebeu o Prémio Nobel da Paz ao lado da jornalista filipina Maria Ressa, também escolhida pela sua pela liberdade de expressão no seu país.