Fundação Obama destaca resposta europeia à guerra na Ucrânia

Numa entrevista à agência Lusa em Lisboa, onde participou na Cimeira sobre Liderança Portugal 2022, subordinada ao tema "Agir Agora pela Sustentabilidade, Digital, Direitos Humanos e Paz", o antigo diretor de Estratégia Política e Relações Externas da Casa Branca durante o mandato de Barack Obama (2009/2017) salientou que a resposta europeia foi "reconfortante".

"O que tem sido extraordinário é a forma como a Europa respondeu, como uma comunidade e uma unidade que, de repente, pôde ver-se, muito rapidamente, uma resposta", afirmou David Simas, nascido nos Estados Unidos e filho de pai açoriano e mãe alentejana, que emigraram em 1968 para Massachusetts.

Salientando que, atualmente, não é uma área em que se considera um especialista, David Simas realçou que, desde o fim do segundo mandato de Obama, em 2017, e com a chegada ao poder de Donald Trump, houve um período de quatro a cinco anos "foram levantadas questões relacionadas com a relevância da NATO e com a relevância da experiência europeia".

"E, de repente, em poucos dias, a Europa juntou-se para combater a violência. Então, em vez de se pensar em quais são as razões e motivações (do presidente russo, Vladimir Putin) - repito, não sou especialista nisso -, no que eu penso é na resposta geral dada pela Europa, que foi reconfortante", afirmou o líder da Fundação Obama.

No entanto, Simas admitiu que a forma como a Europa tem respondido à agressão russa veio, paralelamente, fomentar o conflito.

"Quer se queira quer não, há sempre consequências não intencionais (numa guerra). Mas, tal como disse Obama no discurso (de aceitação do Nobel da Paz, em 2009) em Oslo, quando há uma agressão, quando os 'standards' em torno do uso da força são violados, tem de prevalecer a responsabilidade de reação de um grupo de países", afirmou.

"Quando se age, também tem de se agir em relação às regras de conduta para garantir que são consistentes com os princípios e valores que estão em jogo. Porque, se não forem (consistentes), então começa-se a minar o conjunto de valores que se tem e o que sai disto é, para já, desconhecido. Mas o que se sabe é que, no momento da agressão, os valores têm de prevalecer", sustentou.