Fundação Oceano Azul apresenta propostas para salvar oceanos

A Fundação, de acordo com um documento divulgado, esta quinta-feira, é uma das participantes no encontro de alto nível, denominado "Immersed in change", que tem como objetivo "inspirar ações individuais e coletivas para a conservação do oceano".

O encontro decorre na sexta-feira e no sábado e vai lançar a Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos do próximo ano, a realizar-se em França.

Na Costa Rica a Fundação vai apresentar um conjunto de sete medidas para a proteção global dos oceanos, aquelas que a instituição portuguesa considera prioritárias e que quer ver aprovadas em junho de 2025 em Nice, na terceira Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC3).

Uma delas é a necessidade de se reconhecer o papel "essencial e positivo" que o oceano desempenha na regulação do clima. E por isso, nas reuniões da ONU sobre o clima (COP), deve reconhecer-se o papel das áreas marinhas protegidas e do objetivo de proteção de 30% dos oceanos no combate à crise climática e mitigação das alterações climáticas.

A fundação entende que importante é também criar um roteiro mundial sobre a meta dos 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. Atualmente apenas 08% do oceano mundial tem estatuto de proteção e só 2,9% do oceano mundial é abrangido por áreas protegidas com níveis de proteção total ou alta.

A Fundação pede também que se apoie e mobilize os Estados para que ratifiquem o Acordo para a Conservação e Utilização Sustentável da Biodiversidade Marinha (BBNJ), para que obtenha a ratificação de pelo menos 60 países até junho de 2025 e assim poder entrar em vigor.

Também mobilizar os Estados para subscreverem uma moratória da exploração mineira em mar profundo, e procurar que a legislação que for trabalhada (em sede da ISA, International Seabed Authority) seja forte e ambientalmente sólida, e se salvaguarde que não se faz mineração sem dados científicos que avaliem o impacto dessa atividade.

A Fundação Oceano Azul propõe ainda uma ação junto dos governos para que seja proibida a pesca de arrasto de fundo, e que estes assumam o compromisso para que sejam retirados gradualmente e eliminados os subsídios a essa prática, "altamente destrutiva e emissora de carbono".

Depois quer também que se inicie uma estratégia abrangente e integrada de governação do oceano a nível mundial, e que se declare que quem tem prioridade de pescar nas águas territoriais (até 12 milhas náuticas) são os pescadores de pequena escala.