Fundação Portuguesa quer roteiro que permita proteger 30% das áreas marinhas até 2030

A recuperação e a proteção dos Oceanos são consideradas fundamentais para combater as alterações Climáticas. Trata-se do maior espaço de vida na Terra. Cobre mais de 70% da superfície do Planeta. É o maior regulador do clima porque absorve 60% da radiação solar e um quarto das emissões de dióxido de carbono, na atmosfera.



São as correntes marítimas que redistribuem o excesso de calor das zonas equatoriais para os polos.



Atualmente, só 8% dos oceanos têm estatuto de Proteção.