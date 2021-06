Fundação Serralves promovo diálogos lusófonos sobre a importância do património natural

Decorre na Fundação de Serralves, no Porto, uma Conferência sobre as Reservas da Biosfera. Sob o lema territórios sustentáveis, comunidades resilientes - Diálogos lusófonos -, aborda-se a importância do património natural e cultural no desenvolvimento das comunidades.