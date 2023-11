Fundação suíça e Noruega apoiam reabilitação do mercado moçambicano de Quelimane

Em comunicado à imprensa, a GAIN avança que o mercado, afetado por um incêndio de grandes proporções que em 01 de agosto passado destruiu 533 bancas, será reabilitado e requalificado durante 12 meses, no âmbito de um projeto financiado pelo Governo do Reino da Noruega.

Após as obras, o empreendimento vai "contribuir para o acesso a alimentos seguros e nutritivos, num mercado mais resiliente, seguro, sustentável e requalificado", refere-se no texto.

"Depois daquele incêndio, a GAIN avaliou as necessidades do mercado" e "foram identificadas as áreas de apoio, não somente na reconstrução do mercado, mas também na sua requalificação, com maior destaque para a área designada para a comercialização de alimentos", prossegue.

O diretor da GAIN em Moçambique, Gaspar Cuambe, afirmou que a destruição do mercado contribuiu para aumentar os desafios das populações locais no acesso a alimentos mais seguros e nutritivos, aumentando os focos de contaminação e outros riscos para os consumidores.

O autarca de Quelimane, Manuel de Araújo, manifestou satisfação com a criação de condições para o arranque das obras, elogiando a prontidão e flexibilidade demonstradas pela GAIN e pelo Governo do Reino da Noruega.

Quelimane, na província da Zambézia, é atualmente governada pela Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.