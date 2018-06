Fundo Amazónia celebra dez anos de criação e espera não ficar órfao de seu principal doador, a Noruega

Lusa27 Jun, 2018, 17:55 | Mundo

Realizado em Oslo, na Noruega, esta é a principal conferência global sobre florestas tropicais e clima.

O evento coincide com a data que assinala os dez anos de criação do Fundo Amazónia, um mecanismo que visa a captar doações para investimentos não-reembolsáveis e configura a primeira experiência de pagamentos por resultados de REDD+ no Brasil.

O REDD+ é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente países por reduzirem as emissões de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal.

"Temos que comemorar a experiência destes dez anos, é um grande fundo com grandes aplicações e tem gerado uma série de conquistas no controlo da desflorestacao e promoção de uma política positiva de desenvolvimento econômico ", disse à Lusa Duarte.

Desde o início do Fundo, a Noruega e a Alemanha são os principais doadores, cujo valor total do apoio soma 1,2 mil milhões de dólares (4.600 milhões de reais).

Desde 2008, já foram desembolsados de 250 milhões de dólares (954 milhões reais) em cem projetos em todo o bioma amazónico.

Há exatamente um ano, a Noruega anunciou que iria reexaminar a libertação de recursos enviados ao Brasil em projetos de combate à desflorestação, o que implicaria um corte de pelo menos 50%.

A possibilidade de haver um corte deve-se ao baixo desempenho do governo para evitar a desmatação.

Em conversa com jornalistas nesta quarta-feira, o ministro do ambiente norueguês, Ola Elvestuen, foi categórico: "Primeiro apresentam resultados, e depois vê-se se consegue o nosso apoio".

Na sua opinião, o Fundo Amazónia pode ser considerado um sucesso pelos números consolidados de queda no corte da floresta na última década.

Entre 2004 e 2017, o país garantiu uma queda de 75% de desmatamento.

Contudo, o último relatório divulgado pelo Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) aponta que a desflorestação na Amazónia, área que compreende nove estados brasileiros e corresponde a quase 60% do território nacional, atingiu 287 quilómetros quadrados em março de 2018.

Em relação a março de 2017, houve um aumento de 249%, quando o desmatamento somou 71 km2.

Segundo o ministro norueguês, o pagamento é "baseado em mérito".

Nos últimos três anos, "os números começaram a ir no caminho contrário", criticou Elvestuen.

"Vamos pagar de acordo com os resultados. Somos apenas um parceiro. É preciso que haja uma organização local que saiba usar este dinheiro de uma forma boa", explicou.

O Brasil comprometeu-se internacionalmente a reduzir o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030 e restaurar 12 milhões de hectares de florestas.