Fundo das Nações Unidas para a População homenageia Catarina Furtado

"Por mais de duas décadas, a Catarina tem sido uma defensora incansável do UNFPA e uma defensora global das mulheres e meninas", disse a diretora executiva da agência de saúde sexual e reprodutiva da ONU.

"Agradecemos-lhe o seu entusiasmo, dedicação e compaixão, e o enorme impacto dos seus esforços nas pessoas que servimos," disse Natalia Kanem, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

O UNFPA sublinhou que, "como uma das personalidades mediáticas mais conhecidas de Portugal, Catarina tem usado a sua plataforma para contar as histórias de mulheres e raparigas a audiências globais".

Desde que foi nomeada embaixadora da Boa Vontade em 2000, pelo então secretário-geral da ONU, Kofi Anan, Catarina Furtado visitou programas do UNFPA em mais de 10 países, referiu o comunicado.

"Foi uma honra e um privilégio para mim passar os últimos 23 anos no UNFPA. A sua missão corre nas minhas veias, e as mulheres que ele serve são minhas irmãs, mães e filhas. As suas histórias e direitos são a minha motivação", disse Catarina Furtado.

"Desde as sobreviventes da violência doméstica em Timor-Leste às sobreviventes da mutilação genital feminina na Guiné-Bissau, os programas do UNFPA que visitei enchem-me de confiança e esperança", disse a portuguesa, citada no comunicado.

Catarina Furtado foi distinguida depois de falar durante uma reunião para a liderança global do UNFPA em Almaty, capital do Cazaquistão.