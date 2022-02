Fundos europeus. Tribunal rejeita recurso de Polónia e Hungria

Considerou que os dois países não respeitam as regras do estado de direito... essenciais para conseguir aceder à chamada bazuca europeia.



O Tribunal rejeitou os recursos apresentados pelos dois países.



Bruxelas congratulou-se com a decisão. Entende que fica defendido o processo de acesso às verbas comunitárias.