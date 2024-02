Funeral de Navalny previsto para sexta-feira em Moscovo

De acordo com a equipa de Alexei Navalny,

O enterro está marcado para o mesmo dia às 16h00 (hora local) no cemitério Borisovski, no sudeste da capital, segundo indicou Kira Yarmysh, porta-voz de Navalny na rede social X. Este cemitério histórico da capital russa fica a cerca de 20 quilómetros do Kremlin.







"Cheguem cedo", apelou ainda a porta-voz, dirigindo a quem se pretenda deslocar à Igreja ou ao cemitério. Navalny morreu a 16 de fevereiro numa colónia penal no Ártico onde cumpria uma sentença de 19 anos de prisão. O principal opositor do regime russo, de 47 anos, foi vítima de “síndrome de morte súbita”, segundo informaram na altura as autoridades russas.



De acordo com os seus apoiantes, a certidão de óbito indica que Navalny morreu de causas naturais. Na última semana, osA acusação é refutada em toda a linha pelo Kremlin, que negou o envolvimento na morte de Navalny e indicou desconhecer qualquer acordo para a libertação de Navalny., e depois de vários apelos da família e advogados de Navalny., que terão exigido um enterro sem cerimónias públicas para o opositor russo, caso contrário poderia mesmo ser enterrado no perímetro da prisão.Entretanto, já após a entrega do corpo do opositor russo, o círculo próximo de Navalny disse ter procurado durante vários dias um espaço para realizar uma cerimónia fúnebre pública.