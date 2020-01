Funeral de Soleimani com meia centena de mortos. Trump garante que não vai atacar instituições culturais no Irão

Ao fim de três dias de luto nacional, realizou-se esta terça-feira em Kerman, no Irão, o funeral de Qassem Soleimani, líder da força de elite dos Guardas Revolucionários, a Al-Quds.





O general iraniano, número dois do ayatollah Ali Khamenei, considerado o arquiteto da influência regional de Teerão no Médio Oriente, morreu na madrugada da última sexta-feira, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, na sequência de um ataque aéreo perpetrado pelos Estados Unidos.





A incursão norte-americana levou a uma escalada retórica de novas proporções entre Teerão e Washington e veio levantar receios de uma nova guerra no Médio Oriente.





No quarto dia desta nova crise houve ameaças mas também tentativas no controlo de danos, a começar pelo próprio Presidente dos Estados Unidos.





Em declarações aos jornalistas a partir da Casa Branca, Donald Trump garantiu esta terça-feira que vai cumprir a lei internacional sobre a proteção de locais culturais em contexto de conflito militar e confirmou que não existem planos para atacar espaços culturais do Irão na resposta a uma possível retaliação por parte daquele país após a morte de Soleimani.





“Se isso é o que a lei diz, eu gosto de obedecer à lei. Mas pensem nisto: eles matam o nosso povo, rebentam com o nosso povo, e depois nós temos de ser muito gentis com as instituições culturais deles. Mas tudo bem, por mim está tudo bem”, respondeu o Presidente.





As questões sobre os espaços culturais surgiram logo no sábado, quando Donald Trump sugeriu no Twitter que os Estados Unidos estabeleceram 52 pontos “muito importantes para a cultura iraniana” como possíveis alvos.





Nos últimos dias, vários membros da Administração Trump têm vindo a público garantir que os Estados Unidos não estão a pensar em atingir espaços culturais do Irão. O Pentágono nega essa possibilidade e várias figuras proeminentes do Partido Republicano já se expressaram contra essa possibilidade.







Na segunda-feira, a UNESCO lembrou os compromissos assumidos por Washington no sentido de respeitar a proteger locais de interesse cultura e civilizacional.

Ação “inteiramente legal”





Em entrevista à CNN, o secretário da Defesa, Mark Esper, rejeitou esta terça-feira a acusação de que a Administração Trump ordenou o ataque contra Qassem Soleimani sem provas e evidências suficientes sobre um ataque iminente, e considera que existam provas “mais do que suficientes” que justificaram a ação norte-americana.





“Não queremos começar uma guerra com o Irão, mas estamos prontos para acabar com essa guerra” avisou o secretário de Defesa.





Ainda antes, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, sublinhou a fiabilidade das provas que justificaram a decisão de avançar com a operação de sexta-feira, considerando que a decisão de Donald Trump foi “inteiramente leal”.





“Qualquer Presidente que tome uma decisão desta magnitude tem de receber várias informações”, disse o responsável norte-americano, que se recusou a apresentar as evidências em que o Presidente se terá baseado.





“Nunca vi este Governo tomar decisões desta natureza sem uma revisão completa e aprofundada em termos jurídicos”, acrescentou na conferência de Imprensa, em Washington.





Interrogado sobre se os juristas da Casa Branca tinham sido consultados antes do ataque, o secretário de Estado não deu uma resposta conclusiva.





Do lado iraniano, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, Ali Shamkhani diz que foram identificados “13 cenários” para a vingança iraniana pela morte de Soleimani.





Javad Zarif, ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, acusou o Presidente norte-americano de ter destruído a estabilidade na região e garantiu, em entrevista à CNN, que o Irão não receia as ameaças dos Estados Unidos.







Este foi também o dia em que o Parlamento de Teerão aprovou uma lei que classifica como “terroristas” todas as forças norte-americanas.

A carta enviada por engano





Na sequência do ataque de sexta-feira junto ao aeroporto internacional de Bagdade, o Parlamento iraquiano aprovou no domingo uma resolução que pede ao Governo para expulsar tropas norte-americanas que se encontram naquele país desde 2016 para ajudar no combate ao autoproclamado Estado Islâmico.





Foi neste contexto que veio a público, na última segunda-feira, uma carta que anunciava a saída de forças militares norte-americanas do Iraque. O Pentágono reconhecia na mesma noite que o documento se tratava apenas de um “rascunho, não assinado, que nunca deveria ter sido divulgado”.





No entanto, a missiva foi enviada ao Governo iraquiano e anunciava "o reposicionamento das forças (...) para garantir que a retirada do Iraque seja realizada de forma segura e eficaz".





Hoje, o primeiro-ministro iraquiano confirmou que a carta chegou ao Iraque. “Assinada, traduzida e muito clara”, segundo Adel Abdel Mahdi.





“Não é uma folha que caiu da fotocopiadora. Eles dizem que era um rascunho, mas poderiam ter enviado uma outra carta de esclarecimento. (…) É uma carta oficial com o layout tradicional”, salientou o chefe de Governo iraniano, negando a possibilidade de que esta carta possa ter sido um erro.





Os Estados Unidos negam a carta e a retirada de tropas norte-americanas. Em declarações a partir da Sala Oval, Donald Trump considerou que isso seria “o pior que poderia acontecer” ao Iraque, tendo em conta o perigo representado pelos vizinhos iranianos.





“Haverá um momento em que vamos sair [do Iraque]. Mas esse momento ainda não chegou”, frisou o Presidente norte-americano.