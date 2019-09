Furacão Dorian enfraquece e passa à categoria 3

Cristina Sambado - RTP03 Set, 2019, 10:54 | Mundo

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC), sediado em Miami, o furacão continua a afetar a ilha Grande Bahama e os moradores permanecem nos abrigos.



4 AM EDT Tropical Cyclone Update for Hurricane #Dorian: Dorian's Southern Eyewall Planted Over Grand Bahama Island. https://t.co/5NyX5TpDaX pic.twitter.com/Un8KZIUdk5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2019

As previsões apontam para que o furacão se aproxime da costa leste da Florida na noite de terça-feira para quarta-feira e depois seguir para norte para a costa da Carolina do Norte e da Geórgia na quarta-feira à noite.







Mais de 1.300 voos foram cancelados.







Ontem, o primeiro-ministro das Bahamas, Hubert Minnis, disse que pelo menos cinco pessoas morreram nas ilhas Ábaco, o primeiro ponto do arquipélago atingido pelo furacão Dorian, quando ainda estava na categoria 4.



Minnis referiu ainda duas dezenas de feridos, bem como pessoas na ilha próxima Grande Bahama em sérias dificuldades.



Ruas inundadas, telhados e árvores arrancados: as primeiras imagens dão uma ideia da violência da tempestade.



O primeiro-ministro das Bahamas afirma que a passagem do Dorian pelo arquipélago é uma “tragédia histórica”.





“Estamos no meio de uma tragédia histórica em zonas do norte das Bahamas. Agora a nossa missão e objetivo estão na procura, resgate e recuperação. Peço as vossas orações por aqueles que se encontram nas áreas afetadas e pelos nossos socorristas”, afirmou.



Hubert Minnis apela ainda à população para que não saia de casa até ser dada essa indicação. E garante que a ajuda está a chegar.

“Os relatos iniciais de Ábaco dizem que a devastação é inédita e extensa. São profundamente preocupantes. As imagens e vídeos que vemos são arrasadores. Muitas casas, negócios e outros edifícios foram total ou parcialmente destruídos. Há uma quantidade extraordinária de cheias e danos em infraestruturas”, acrescentou.

Na ilha de Freeport, na Grande Bahama, os vídeos com testemunhos da passagem do Dorian dão conta da violência do furacão.



Na costa dos Estados Unidos, após dias de incerteza acerca do trajeto do furacão, vários estados do sudeste (Florida, Geórgia e Carolina do Sul) ordenaram finalmente a retirada de centenas de milhares de residentes das zonas costeiras.









Trump aprovou a declaração de emergência para o estado da Florida na sexta-feira, devido à proximidade do furação, que na ocasião atingia a categoria 5, a máxima na escala Saffir-Simpson.

Such a phony hurricane report by lightweight reporter @jonkarl of @ABCWorldNews. I suggested yesterday at FEMA that, along with Florida, Georgia, South Carolina and North Carolina, even Alabama could possibly come into play, which WAS true. They made a big deal about this... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 2, 2019 A declaração do estado de emergência facilita a disponibilização de fundos governamentais para desastres.



Com esta medida, Trump autoriza o departamento de Segurança Nacional e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA) a coordenar todos os esforços se assistência para desastres com o objetivo de minorar as consequências da intempérie.



Na Carolina do Norte o Governador está em contacto constante com o Centro Nacional de Furacões.

“A última previsão mostra que a Carolina do Norte pode começar a sentir os impactos do Dorian já na quarta-feira de manhã. Temos estado em contacto constante com o Centro Nacional de Furacões e temos consultado os nossos peritos”, afirmou Roy Copper.





“Nas próximas 24 horas, esperamos que a tempestade vire para norte e ganhe velocidade. Os líderes locais, em conversação com os serviços de emergência estatais, estão a ponderar cuidadosamente decisões de evacuação”.

O Governador da Geórgia ordenou a evacuação de seis condados.



“Estamos empenhados na segurança da nossa gente e dos nossos cidadãos. Como resultado, ontem emiti uma ordem executiva que exige a retirada obrigatória das pessoas a este a I-95 em seis condados, Bryan, Chatham, Camden, Glynn, Liberty e Mclntosh, que teve inicio hoje (segunda-feira) ao meio-dia".





Esta ordem de evacuação obrigatória pode-se aplicar a cerca de 400 mil pessoas.

Ontem, o Governador da Florida fez um balanço e pede à população para estar atenta. “As pessoas têm de permanecer atentas. Se receberem ordem de retirada, têm de fazer isso, desde Palm Beach até Nassau, a fronteira entre a Florida e a Geórgia, todos esses condados costeiros emitiram ordens de evacuação”, realçou Rod DeSantis.





”É importante que os habitantes respeitem isso. Saiam agora enquanto ainda têm tempo, enquanto há combustível disponível e estarão em segurança na estrada. Falei esta manhã (segunda-feira) com o Presidente Trump e ele está totalmente empenhado nisto e reafirmou que nos vai dar os recursos de que precisarmos para podermos passar pelo Dorian”, sublinhou.

Segundo a Cruz Vermelha norte-americana, 19 milhões de pessoas vivem em zonas que podem ser atingidas pelo Dorian.



A Cruz Vermelha já tem vários abrigos para a população. A responsável, em Orlando, explica como vai ser prestado esse auxílio. “Este é um abrigo para as pessoas que tiverem de deixar as suas casas. Nós temos aqui comida, oferecemos três refeições por dia, oferecemos um telhado, temos segurança e enfermeiros aqui”, esclareceu Vic Parker.



“Temos um plano de evacuação de emergência e também temos um local seguro aqui no liceu para que as pessoas estejam a salvo do tornado”.

c/Agências



Ao início da manhã, o Dorian estava a cerca de 48 quilómetros a nordeste da ilha de Freeport, na Grande Bahama, e a cerca de 160 quilómetros a leste de West Palm Beach, no estado norte-americano da Flórida.