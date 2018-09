Furacão Florence a caminho de três estado norte-americanos

Lusa10 Set, 2018, 11:15 | Mundo

O Florence (que ainda está no mar a sudeste das Bermudas) ultrapassou os 74 quilómetros por hora (km/h) de uma tempestade tropical para a categoria de furacão no domingo à noite com ventos a atingirem os 140 km/h.

Navios da Marinha da costa da Virgínia estão a preparar-se para sair do caminho do furacão e uma universidade da Carolina do Norte cancelou as aulas.

Os meteorologistas adiantaram que o Florence vai tornar-se a partir de hoje num furacão "extremamente perigoso" e deverá permanecer assim durante vários dias.

Apesar de ainda ser cedo demais para saber o trajeto do furacão, os meteorologistas indicaram que pode chegar às Carolinas até quinta-feira.

Contudo, as autoridades locais não quiseram arriscar e, por isso, os governadores da Carolina do Norte e Carolina do Sul e da Virgínia, declararam o estado de emergência antes da sua aproximação.

Entretanto, o Centro Nacional, com sede em Miami, adiantou no domingo que um outro furacão, o Isaac, está a cerca de 1.305 quilómetros a leste das ilhas das Pequenas Antilhas, com ventos de 120 km/h e deve acelerar nas próximas horas.

O Centro Nacional de Furacões diz que o Isaac, que deverá deslocar-se através das Pequenas Antilhas para o leste do mar das Caraíbas quarta-feira à noite ou quinta-feira, tornou-se o quinto furacão da temporada atlântica de 2018.