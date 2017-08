Furacão Harvey provoca onda de destruição

Dois aeroportos fechados, dezenas de estradas encerradas e duas mortes anunciadas. Há ainda o registo e 250 mil pessoas sem eletricidade tudo em consequência da tempestade que continua a atingir várias cidades do Estado do Texas.



As autoridades, como conta a jornalista Rita Soares, não esperam um alívio das condições meteorológicas nas próximas horas.



Em Houston as autoridades alertam para que os cidadãos não saiam de casa e por esta altura, existem zonas praticamente submersas como realçou esta madrugada à Antena 1, Ruben Ramires, um português que vive nesta cidade do Texas.





De acordo com o centro nacional de furacões dos Estados Unidos esta tempestade Harvey vai provocar chuvas até sexta-feira.Terça-feira o presidente Donald Trump visitará o estado do Texas depois deste furacão que tem vindo a provocar chuvas sem precedentes nesta zona dos Estados Unidos.