Furacão Irma baixa para categoria 1 na aproximação a Tampa

RTP11 Set, 2017, 07:43 / atualizado em 11 Set, 2017, 08:20 | Mundo

Pelas 2h00 (7h00 em Lisboa), o olho do Irma estava a cerca de 30 quilómetros de Lakeland e a aproximadamente 40 de Tampa, a maior cidade da baía com o mesmo nome, onde vivem quatro milhões de pessoas, na costa oeste do estado da Flórida.



O furacão Irma movimentava-se em direção a noroeste a 24 quilómetros por hora, com ventos máximos sustentados de 135 quilómetros por hora, uma velocidade inferior à registada no boletim anterior, emitido três horas antes, que era de 155 quilómetros por hora.



O Irma já causou três mortos no estado da Flórida, depois de ter deixado um rasto de destruição e de ter provocado cerca de 30 mortes na sua passagem pelas Caraíbas.

“Agora é rezar”

Ainda antes da atualização feita pelo Centro de Furacões dos Estados Unidos, o governador da Flórida, afirmou que, atendendo ao avanço do furacão Irma por aquele estado norte-americano, "o melhor que se pode fazer agora é rezar" pelas pessoas que se encontram na sua trajetória.



"Sei que muita gente em todo o mundo quer ajudar. O melhor que se pode fazer agora é rezar", disse Rick Scott, no domingo, à cadeia televisiva ABC.



Scott advertiu que as equipas de resgate têm tido os trabalhos dificultados pela tempestade, pelo que ainda não existe uma avaliação fidedigna dos prejuízos.



"No meio da tempestade será difícil, mas posso dizer que vamos fazer todos os possíveis para garantir que cuidaremos de todos", afirmou o governador republicano.



Scott realçou que a Flórida é um estado de gente lutadora e pediu também donativos e a ajuda de voluntários para apoiar os milhares de afetados pelo furacão.

Milhões sem eletricidade

O Irma tem perdido força à medida que se move rumo a norte. Baixou entretanto para categoria 1, após ter descarregado a sua maior potência destrutiva na costa oeste da Flórida, onde provocou graves inundações.



Teme-se que o número de vítimas aumente à medida que as condições meteorológicas forem permitindo maior acesso por parte das equipas de resgate.



O Irma causou graves inundações, arrancou várias árvores, derrubou gruas em edifícios em construção em Miami e deixou mais de 2,5 milhões de pessoas sem eletricidade.



O Presidente dos Estados Unidos assinou no domingo uma declaração de "grande desastre" na Flórida. Donald Trump anunciou ainda que vai visitar o estado "muito em breve" e mostrou-se satisfeito com a resposta ao furacão.



c/ Lusa