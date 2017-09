Partilhar o artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos Imprimir o artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos Enviar por email o artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos Aumentar a fonte do artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos Diminuir a fonte do artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos Ouvir o artigo Furacão Irma chega esta noite às Antilhas Menores com efeitos catastróficos

Tópicos:

Allen Wilma Gilbert Mitch, Antígua, Efe, Estreito, Irma, Miami, Pablo, Rico, Twitter,