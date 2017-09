Partilhar o artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h Imprimir o artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h Enviar por email o artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h Aumentar a fonte do artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h Diminuir a fonte do artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h Ouvir o artigo Furacão José reforça-se e evolui para categoria 3 com ventos de 195 km/h

Tópicos:

Antilhas, Atlântico, Cruz Vermelha, Irma, Turcas Caicos,