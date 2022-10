Furacão Júlia causa 26 mortos na América Central

Dez pessoas morreram em El Salvador, duas nas Honduras e 14 na Guatemala, de acordo com balanços oficiais divulgados por polícia e governos.

A tempestade enfraqueceu ao tocar terra na Nicarágua, no domingo, e dissipou-se já sobre a Guatemala na segunda-feira.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicou que o Júlia se tinha dissipado completamente, na Guatemala ocidental, mas acrescentou que as chuvas ainda podiam causar inundações na América Central e no sul do México.

Da Guatemala ao Panamá, as autoridades relataram chuvas intensas e fortes rajadas de vento que derrubaram árvores, danificaram estradas e destruíram casas e pontes.

No final de 2020, os furacões Eta e Iota tinham causado pelo menos 200 mortos e igual número de desaparecidos, com prejuízos estimados em vários milhões de euros.