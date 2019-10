Furacão Lorenzo está a diminuir de intensidade à chegada aos Açores

Foto: Rafael Marchante/Reuters

O Centro Norte-Americano de Furacões revelou esta manhã que o fenómeno está a registar ventos a rondar os 155 quilómetros por hora.



O meteorologista Carlos Ramalho explica que os efeitos do temporal devem começar a ser sentidos ao fim do dia desta terça e que o Lorenzo está a perder força.



Devido a este furacão, as ilhas do grupo Ocidental dos Açores vão entrar em alerta vermelho a partir da meia noite.



Antes disso, às 20h00, será activado o plano de emergência regional.