Furacão Lourenzo chega aos Açores na quarta-feira

Foto: Marco Bello - Reuters

No oceano Atlântico, o furacão Lorenzo chegou a atingir a categoria 5, a mais perigosa. Neste momento, encontra-se no nível 2, e deve atingir o arquipélago dos Açores na quarta-feira.



Nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o fenómeno deve cair para a categoria 1, quando chegar ao arquipélago português, como explica o meteorologista Carlos Camacho.



São esperadas chuvas torrenciais e também ventos de 170 quilómetros por hora.



Os efeitos do furacão devem começar a fazer-se sentir já na terça-feira ao fim do dia. A autoridade marítima alerta a população para que não circule junto à costa.



O comandante Rafael da Silva, da Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e do Porto da Horta dá conta das várias medidas preventivas, que já estão em curso, assim como os preparativos para minimizar o impacto deste furacão Lorenzo, nos Açores.



O presidente do governo regional, Vasco Cordeiro, vai acompanhar esta segunda-feira os trabalhos da Proteção Civil, na ilha Terceira, antes da chegada deste furacão.