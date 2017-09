Furacão Maria deixa Caraíbas em alerta

As ilhas Leward serão as primeiras a ser afetadas com chuva intensa e rajadas de vento a rondar os 200 quilómetros por hora.



As ilhas que se seguem são Martinica, Dominica e Guadalupe, que já estão sob alerta vermelho.



Segundo as previsões o furacão deverá passar para o nível 4 já esta terça-feira, e nos próximos dias deverá atingir Porto Rico, República Dominicana e Haiti.