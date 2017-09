Furacão Maria reforça-se para categoria 3 e prossegue em direção às Caraíbas

Lusa18 Set, 2017, 17:57 | Mundo

O NHC precisou que o olho do furacão deverá atingir as ilhas Leeward ao início da noite de hoje, quando o centro se situava a cerca de 95 quilómetros a leste da Martinica, com ventos máximos que atingem os 195 quilómetros por hora.

O furacão mantém um percurso que o levará para perto das ilhas atingidas pelo furacão Irma e ainda em direção a Porto Rico, República Dominicana e Haiti. Já foram emitidos avisos de furacão em Guadalupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat e Martinica.

O NHC tinha-o classificado em Categoria 2 às 13:00 (hora de Lisboa), e avisa que o furacão pode continuar a ganhar força rapidamente.

"Aguarda-se um rápido fortalecimento adicional do Maria durante os próximos dias, e o sistema pode converter-se num "perigoso furacão" enquanto de "move pelas ilhas do sotavente e o nordeste do Caribe", sublinhou o NHC, que admite a sua aproximação às Ilhas Virgens e a Porto Rico na quarta-feira.

A "perigosa agitação marítima" e as "destrutivas ondas" provocadas pelo Maria já estão a afetar todas as Antilhas Menores, com subidas do nível do mar entre 1,8 e 2,7 metros.