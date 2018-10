Furacão Michael desce para categoria de tempestade tropical

RTP11 Out, 2018, 10:35 / atualizado em 11 Out, 2018, 10:57 | Mundo

O furacão Michael atingiu esta quinta-feira de manhã a categoria de tempestade tropical. De acordo com as informações publicadas esta quinta-feira pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o furacão segue agora para o Estado da Georgia, com ventos a atingir os 95 quilómetros por hora.



Hurricane Michael is forecast by NHC to weaken while moving northeast through the SE United States tonight. #FLwx pic.twitter.com/11eNHzvNMr — NWS Miami (@NWSMiami) 11 October 2018



Local law enforcement and our brave @FLGuard, @FLHSMV State Troopers, and @MyFWC officers are headed into the most impacted areas. We can’t thank these men and women enough for leaving their families to help those who been affected by Hurricane Michael. — Rick Scott (@FLGovScott) 11 de outubro de 2018

O NHC alerta para a possibilidade de inundações e subida das águas na costa e rajadas de vento com características de tempestades tropicais. Está ainda prevista a existência de tornados ao longo do dia.As previsões do NHC apontam para um aumento na intensidade dos ventos quando o furacão deixar a costa leste dos Estados Unidos na sexta-feira.As chuvas torrenciais e ventos fortes causaram a destruição de casas e provocaram falhas de eletricidade em cerca de 200 mil habitações.O governador da Florida, Rick Scott, anunciou no Twitter que as autoridades locais estão a deslocar-se para as zonas mais afetadas pelo furacão Michael e alerta a população para se manter em casa.A tempestade provocou até ao momento duas vítimas mortais. O primeiro incidente ocorreu quando a vítima se encontrava no interior da sua habitação na região de Panhandle e uma árvore caiu sobre a casa. A segunda vítima do furacão é uma criança de 11 anos.O furacão Michael atingiu o estado da Florida com categoria 4, com ventos de quase 250 quilómetros por hora. Este é o terceiro furacão mais forte a atingir os Estados Unidos desde 1992. O estado de emergência foi declarado na Florida, Alabama, Georgia e Carolina do Norte.