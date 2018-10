Furacão Michael sobe para a categoria 4 a menos de 300 km da Florida

Lusa10 Out, 2018, 08:05 / atualizado em 10 Out, 2018, 08:34 | Mundo

O Centro Nacional de Furacões alertou neste último boletim que a força do furacão Michael pressupõe "uma situação de perigo mortal" | Jonathan Bachman - Reuters

De acordo com o último boletim do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), o olho do furacão está situado a 275 quilómetros a sudoeste de Apalachicola e a 290 quilómetros sul-sudoeste de Panama City, ambas na Florida, avançando em direção a norte.

O Centro Nacional de Furacões alertou neste último boletim que a força do furacão Michael pressupõe "uma situação de perigo mortal".

As autoridades da Florida pediram a cerca de 375 mil pessoas para saírem de casa antes do "rápido fortalecimento" do furacão Michael.

O furacão deve atingir a costa da Florida, numa área pouco povoada, com uma série de aldeias de pescadores e praias de areia branca.

O governador da Florida, Rick Scott, classificou o Michael como "um furacão monstruoso", enquanto o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, aprovou na terça-feira a declaração de estado de emergência para a Florida.

Na passagem pelas Caraíbas, o furacão deixou já pelo menos 13 mortos em El Salvador, Honduras e Nicarágua, segundo as agências oficiais de resposta a situações de emergência, e um rasto de destruição em Cuba.