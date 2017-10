Furacão Ophelia em direção aos Açores

Jorge Almeida - RTP12 Out, 2017, 08:37 / atualizado em 12 Out, 2017, 08:48 | Mundo

É o décimo furação este ano no oceano Atlântico. A tempestade Ophelia passou a furacão com a categoria 1, com ventos na ordem dos 120 quilómetros por hora.



Segundo o último relatório do Centro Nacional de Furacões (NHC), com sede em Miami, o furacão encontra-se a sudoeste do arquipélagos dos Açores, movendo-se a uma velocidade de seis quilómetros por hora.







Se a atual trajetória se mantiver, os efeitos do Ophelia deverão sentir-se nas ilhas de Santa Maria e São Miguel, a partir da tarde de sábado com os ventos a estenderem-se até 35 quilómetros do seu centro.



Segundo um comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para sábado, não se prevê que as ilhas do Grupo Ocidental (Flores e Corvo) sofram influência deste ciclone tropical. Para as ilhas do Grupo Central (Faial, Pico, S. Jorge, Graciosa e Terceira), existe uma baixa probabilidade, entre 5 e 10%, de as ilhas sofrerem influência deste ciclone.



Relativamente às ilhas do Grupo Oriental a probabilidade do ciclone influenciar o estado do tempo, a partir de sábado (14 de Outubro), em São Miguel varia entre 20 a 30% e em Santa Maria varia de 40 a 50%.



Na segunda-feira, o fenómeno meteorológico deverá atingir a Irlanda mas já transformado em tempestade tropical.



A costa da Galiza não será afetada, ao contrário do que que previam os relatórios anteriores.