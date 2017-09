Furacões terão impacto sobre o crescimento norte-americano, diz Trump

Lusa27 Set, 2017, 22:45 | Mundo

"O crescimento no último trimestre atingiu 3%, ninguém pensava que isso ia acontecer", afirmou Trump durante um discurso em Indianapolis para apresentar a sua reforma fiscal.

"O trimestre atual, penso, foi melhor, mas os furacões terão um impacto", adiantou.

A Reserva Federal norte-americana aumentou há uma semana a sua previsão de crescimento para a economia dos Estados Unidos para 2,4% numa base anual, contra 2,2% previstos em junho.

Se esta estimativa para 2017 se confirmar, o crescimento ficará abaixo do objetivo da administração Trump, que conta com um aumento sustentado do produto interno bruto (PIB) de 3% ou superior. No entanto, será superior à projeção do Fundo Monetário Internacional (2,1%).