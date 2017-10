Futebol Clube Barcelona apela ao diálogo e oferece-se para mediar a crise

Lusa05 Out, 2017, 18:00 | Mundo

O comunicado, divulgado na página oficial do clube na internet, define o FC Barcelona como "uma das entidades de referência do país", considera que a Catalunha atravessa "um dos momentos mais transcendentes da sua história recente" e pede soluções políticas "a partir do máximo respeito à vontade maioritária da cidadania catalã para decidir o seu futuro".

A direção do "Barça" recorda na mensagem, com o título "Diálogo, respeito e desporto", que "somos mais que um clube" e apresta-se a apoiar todos os seus sócios e simpatizantes nas "difíceis circunstâncias" que atualmente se deparam.

"Em consequência, aderimos à Comissão independente para a mediação, o diálogo e a conciliação, impulsionada pelo Ilustre Colégio de advogados de Barcelona", pode ler-se no texto.

A liderança do principal clube catalão, juntamente com outros setores da sociedade civil, pretende assim "ajudar a construir pontes de diálogo que contribuam para resolver este conflito de forma consensual e pacífica".

No texto, o clube com 118 anos de história também exige "respeito", ao considerar que qualquer manifestação pública deve contribuir "para a construção do espaço de diálogo necessário, sempre respeitando a livre expressão" da população da Catalunha.

"Para ultrapassar esta crise, é indispensável o envolvimento de todos, desde a nossa responsabilidade até à nossa função social. No nosso caso, defenderemos a reivindicação deste diálogo, institucionalmente onde seja necessário, e desportivamente, competindo nas nossas diversas disciplinas".

O texto escrito em espanhol termina com uma frase em língua catalã: "Visca el Barça i visca Catalunya".