Futebolistas do Barcelona aceitam e vão além da redução salarial de 70%

“Além da redução de 70% do nosso salário durante o estado de emergência, vamos contribuir para que os empregados do clube possam receber a 100% o seu salário durante esta situação”, escreveu Messi na conta oficial no Instagram.



O avançado justificou que os jogadores ainda não tinham pronunciado relativamente à proposta de redução salarial feita pelo Barcelona porque estavam a tentar encontrar soluções para ajudarem o clube e “todos os que ficavam mais prejudicados com a situação”.



O internacional argentino deixou críticas ao que considerou ter sido uma pressão por parte de alguns dos elementos do ‘Barça’, referindo que a demora teve apenas a ver com a necessidade de encontrar uma solução conjunta para ajudar os funcionários.



“Não nos deixou de surpreender que houvesse quem, dentro do clube, nos olhasse à lupa e tentasse pressionar para fazermos o que sempre foi claro que faríamos”, criticou o capitão do Barcelona, colega de equipa do internacional português Nelson Semedo.



