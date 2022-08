Futura presidente do parlamento pede "sentido de Estado" aos deputados

A futura presidente da Assembleia Nacional de Angola, segundo os dados da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), afirmou hoje que a gestão de um parlamento sem maioria constitucional será diferente e existe "sentido de Estado" e "patriotismo" dos deputados.

"Temos consciência que nada será igual, mas a nossa lista de candidatos a deputados é uma lista multiforme com quadros de reconhecida capacidade e pensamos que o bom senso vai prevalecer", disse à Lusa Carolina Cerqueira, candidata do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) ao cargo de presidente da Assembleia Nacional.

"Vai prevalecer o sentido de Estado e o patriotismo" entre os deputados, confia a dirigente do MPLA, partido que obteve 124 mandatos entre 220 mandatos que compõem o parlamento nacional.

Os resultados das eleições de 24 de agosto, anunciados hoje pela CNE, indicam que o MPLA perdeu a maioria constitucional de dois terços do hemiciclo e uma subida grande do principal partido da oposição, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

Sobre a sua provável eleição como presidente do parlamento, a primeira mulher no país a ocupar esse cargo, Carolina Cerqueira prometeu "cumprir com zelo, responsabilidade e grande sentido de missão mais esta missão dada pela decisão das urnas".

No futuro, "terei como missão fundamental reforçar o Estado democrático de direito e o grande papel que a Assembleia Nacional tem para revitalização e fortalecimento da nossa democracia e para contribuirmos para o bem comum", disse Carolina Cerqueira.