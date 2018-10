Futuro do Governo de Merkel joga-se nas eleições regionais de domingo

25 Out, 2018, 16:31 / atualizado em 25 Out, 2018, 16:39 | Mundo

As sondagens apontam a União Democrata-Cristã (CDU), de Angela Merkel, como provável vencedora das eleições, sem maioria. Para o segundo lugar, há uma luta renhida entre o SPD e os Verdes, que em qualquer caso já representa um substancial reforço dos Verdes e uma queda substancial do SPD.





Em quarto lugar ficará provavelmente a Alternativa para a Alemanha (AfD, de extrema-direita), que desse modo iria estrear-se no parlamento regional de Hessen, com uma bancada apreciável e como factor político incontornável. Seguir-se-ão o Partido da Esquerda (Linke) e os liberais (FDP), como votações que, estando acima do mínimo legal de 5 por cento, lhes assegurariam ao menos a entrada no parlamento. Intenções de voto

(Sondagem de 24.10)



CDU - 27%

SPD - 22%

Verdes - 18,5%

AfD - 13%

Linke - 8%

FDP - 7,5%







Em declarações citadas na versão online de Der Spiegel , a secretária-geral da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, considerou que, com estes resultados, os Verdes poderão ter interesse em forçar a antecipação de eleições. Desse modo, acrescentou a dirigente democrata-cristã, os Verdes esperam partir reforçados para as negociações de uma coligação "Jamaica" (negra, amarela e verde, com as suas próprias cores, as da CDU e as do FDP).





Antes de ser reconduzida uma coligação entre CDU e SPD, tal como ela hoje existe à cabeça dos destinos da Alemanha, Merkel negociara durante longos meses com os verdes e os liberais sobre um cenário de coligação "Jamaica". Era algo que nunca tinha havido na Alemanha e que também não teve sucesso desta vez.





Com as actuais tendências de voto, os Verdes esperam entrar em negociações para a coligação "Jamaica" numa posição de força que não tiveram nessa primeira tentativa.





Se as eleições de Hessen confirmarem de forma eloquente o enfraquecimento dos partidos governamentais, CDU e SPD, haverá que contar com o colapso da coligação federal. Segundo Kramp-Karrenbauer, num tal cenário, "ninguém pode dizer com 100 por cento de certeza até que ponto isto se mantém estável, o que se desenvolve a partir da dinâmica de cada partido".





De uma coisa a dirigente democrata-cristã tem a certeza: "Se agora este Governo se partir, encaminhar-nos-emos para novas eleições". Isto porque a chanceler Angela Merkel pode não querer formar um Governo minoritário ou, querendo, pode não conseguir no parlamento a maioria necessária para que esse Governo veja aprovada uma moção de confiança.