Futuro político de Espanha pode depender de Sánchez e Puigdemont

As sondagens previam que, com o apoio do VOX, o Partido Popular viabilizasse um Governo de direita, mas os resultados eleitorais dececionaram Alberto Núñez Feijóo que agora está a tentar o apoio de outros partidosFeijóo confirmou, no mesmo dia, que iniciou contactos com várias forças políticas para tentar formar um “governo estável em Espanha” na sequência das eleições de domingo e que um dos partidos contactados foi o PNV, que elegeu cinco deputados. AO líder conservador disse ter também contactado a Coligação Canária (que elegeu também um deputado) e ter ficado "aberto o caminho" para o apoio a um governo do PP. Além disso,Os deputados eleitos pelo PP e os dos partidos contactados por Feijóo somavam, precisamente, 176 lugares no parlamento espanhol, o número mínimo da maioria absoluta. Mas é de salientar que o PNV viabilizou, na última legislatura, o atual Governo de esquerda e extrema-esquerda liderado pelo socialista Pedro Sánchez e afirmou, durante a campanha eleitoral das legislativas de domingo, que o PP ultrapassou uma linha inaceitável ao fazer acordos com o VOX em várias regiões autónomas e municípios.Alberto Núñez Feijóo avançou ainda na segunda-feira que também contactou o PSOE e que combinou voltar a falar com o líder dos socialistas e ainda primeiro-ministro, Pedro Sánchez, depois do escrutínio final e formal do resultado das eleições, previsto para a próxima sexta-feira.

Feijóo sublinhou mesmo que em Espanha sempre governou o partido mais votado e criticou a possibilidade de haver agora uma "coligação de perdedores", com "ainda maiores exigências e maiores presenças de independentistas", incluindo o de "um partido liderado por um fugitivo à justiça espanhola" – referindo-se ao ex-presidente do Governo Regional da Catalunha Carles Puigdemont, que vive na Bélgica desde a tentativa de independência catalã de 2017, para fugir à justiça espanhola.



Negociações entre Sánchez e Puigdemont





O partido de Puigdemont, Juntos pela Catalunha (JxCat), elegeu seis deputados no domingo - deputados que podem ser determinantes na formação do próximo Governo espanhol, atendendo aos alinhamentos das diversas forças com a esquerda ou com a direita.



O partido independentista de Puigdemont admitiu já a possibilidade de negociar com os socialistas para viabilizar um governo de esquerda em Espanha, mas reiterou que não o fará "a troco de nada".



O JxCat está disponível para formar com outros partidos independentistas catalães "uma frente comum em Madrid" e para negociar com o partido socialista (PSOE), do atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, a viabilização de um novo governo de esquerda, depois das eleições legislativas espanholas de domingo, segundo confirmou o vice-presidente do JxCat, Josep Rius, numa conferência de imprensa em Barcelona.



Josep Rius disse que o partido vai negociar com base em "dois grandes eixos, a autodeterminação [da Catalunha] e a amnistia" de independentistas envolvidos na tentativa de independência catalã de 2017, insistindo em que o JxCat "não investirá Pedro Sánchez" como primeiro-ministro "a troco de nada".



O dirigente do JxCat afirmou, contudo, que o partido não foi ainda contactado pelo PSOE para iniciar negociações e sublinhou que a iniciativa terá de partir dos socialistas, que são quem tem de convencer outras forças a dar-lhes apoio no parlamento.





De acordo com o El Mundo, o primeiro-ministro e cabeça de lista do PSOE está convicto de que poderá conseguir o apoio necessário para voltar a formar um Governo de esquerda.





"Esta democracia encontrará a solução para a governabilidade", declarou Sánchez durante a reunião do Executivo na segunda-feira, segundo o jornal espanhol. "Onze milhões de pessoas votaram a favor".





Os socialistas presentes na reunião não deram mais detalhes sobre o assunto, mas a imprensa espanhola frisa, esta terça-feira, que o atual primeiro-ministro está determinado a tentar um caminho de negociações com o JxCat, com o objetivo de conseguir pelo menos a abstenção deste - uma vez que se os deputados votarem contra, Sánchez não tem hipótese de ser empossado.





"Procuro votos até debaixo das pedras", citou várias vezes nos últimos dias Pedro Sánchez.







A ministra interina das Finanças e secretária-geral adjunta do PSOE, María Jesús Montero, insistiu em entrevista a 'Hoy por Hoy', na ideia que Pedro Sánchez transmitiu na segunda-feira de tentar voltar a formar um governo de coligação.



“Nesse sistema parlamentarista, ganha quem for capaz de formar um Governo, e é isso que o PSOE vai tentar por meio do diálogo e do consenso”, disse Montero.







Recorde-se que o JxCat assumiu sempre, na última legislatura, um papel de oposição ao Governo de Sánchez no parlamento espanhol, não aceitou sentar-se na "mesa de diálogo" entre o Executivo de Espanha e o regional catalão formada na última legislatura e exige um referendo e uma amnistia para independentistas.



As exigências do JxCat já foram rejeitadas no passado pelo PSOE. E se isso voltar a acontecer o PSOE de Sánchez pode não ter como formar Governo, mantendo-se o impasse político no país e levando a novas eleições.





Puigdemont reiterou no domingo, numa publicação na rede social Twitter, a sua oposição às políticas dos socialistas para a Catalunha, mas terminou o texto com uma mensagem que parece ser mais crítica da direita: "Temos de continuar a defender a Catalunha contra aqueles que querem liquidar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa nação".