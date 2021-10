G20 assume compromissos sobre as alterações climáticas

Mário Draghi diz que a cimeira que juntou os 20 países mais ricos do mundo em Roma foi um sucesso, mas que, agora, o julgamento final vai depender não do que se diz, mas do que se faz.A chanceler alemã, Angela Merkel também disse que o acordo do G20 para limitar o aquecimento global é um bom sinal para a COP26, que, entretanto, arrancou em Glasgow.



Já o primeiro-ministro britânico disse que a reunião foi razoável, que ainda há caminho para percorrer. Boris Johnsons deixou ainda o aviso: "se glasgow falhar, tudo falha".



Na reunião, destaque para esse compromisso sobre as alterações climáticascomo descreve a jornalista Rita Fernandes.