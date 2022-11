G20. Guterres propõe pacto histórico de solidariedade climática

Foto: Willy Kurniawan - Reuters

António Guterres propôs esta terça-feira aos países do G20 um pacto histórico entre as economias mais ricas e as emergentes, para trabalharem juntos em defesa do clima e salvarem o planeta. O apelo foi entregue aos líderes dos 20 países mais ricos do mundo, que estão reunidos em Bali.