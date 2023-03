G20. Rússia e China rejeitaram declaração final que exigia retirada das tropas russas na Ucrânia

A Rússia e a China rejeitaram uma declaração final da cimeira do G20 que exigia a retirada das tropas russas da Ucrânia. No final dos trabalhos foi feito um apelo a Moscovo para a renovação do acordo que permite a exportação de cereais produzidos em território ucraniano.