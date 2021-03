G7 acusa China de travar o pluralismo político em Hong Kong

Em comunicado, os ministros dos Negócios Estrangeiros de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido apelaram ainda à China para "" em Hong Kong, que consideram patente na reforma eleitoral e nas recentes detenções de ativistas pró-democracia no território.", refere o comunicado do G7.Na sequência das críticas ocidentais às medidas do governo central chinês para limitar a autonomia das instituições de Hong Kong, um alto funcionário do regime comunista afirmou à imprensa estrangeira que as medidas, na sequência da nova lei de segurança nacional aprovada em 2020, destinam-se a acabar com o "caos" na ex-colónia britânica.A China "não fará concessões" no seu projeto de reforma eleitoral, afirmou o mesmo responsável.Na quinta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, afirmou que a reforma eleitoral aprovada em Pequim "" da população da região., apresentada por Pequim como tendo o objetivo de assegurar que a cidade seja dirigida por "patriotas",Os membros da referida comissão serão escolhidos de 5 sectores da sociedade, incluindo política e negócios, dando a forças locais pró-Pequim maior influência sobre o processo.





Nos últimos meses, Hong Kong tem reprimido a dissidência, e a maioria das figuras da oposição da cidade, incluindo ativistas pró-democracia e antigos deputados - foram detidos, presos ou encontram-se no exílio.Cerca de 100 pessoas, a maioria das quais são ativistas e apoiantes pró-democracia, têm sido acusadas ao abrigo da lei de segurança nacional, desde a sua implementação em junho. Pequim impôs a lei a Hong Kong, contornando o Conselho Legislativo, dizendo que era necessário restaurar a ordem após crescentes protestos antigovernamentais em 2019.





c/agências