G7 chegou a "acordo histórico" para taxa mínima de imposto sobre empresas

Os ministros das Finanças do G7 estiveram reunidos na noite de sexta-feira em Londres e anunciaram este sábado que alcançaram um acordo para reformar o sistema fiscal internacional.

“Depois de anos de discussão, os ministros das Finanças do G7 chegaram a um acordo histórico para reformar o sistema tributário global para torná-lo adequado para a era digital”, anunciou o ministro britânico das Finanças, Rishi Sunak.







Numa mensagem divulgada na rede social Twitter, Sunak defendeu que este acordo é "crucial" para garantir um mundo justo, "para que as empresas certas paguem os impostos certos, nos lugares certos". Agradecendo o trabalho dos seus homólogos, Sunak reiterou que este acordo "de significância histórica" permite adequar o sistema global de impostos ao século XXI.

At the @G7 in London today, Chancellor @RishiSunak and his counterparts came to a historic agreement on global tax reform that will require the largest multinational tech giants will pay their fair share of tax in the UK. pic.twitter.com/NV9D82T5bX — HM Treasury (@hmtreasury) June 5, 2021

, lê-se num comunicado dos ministros das Finanças do G7 à qual a agência Reuters teve acesso."Forneceremos a coordenação adequada entre a aplicação das novas regras tributárias internacionais e a remoção de todos os impostos sobre serviços digitais, e outras medidas semelhantes relevantes, em todas as empresas", acrescentam os líderes do G7.Os enormes gastos públicos impostos pela pandemia aceleraram os debates e permitiram que as sete maiores economias do mundo chegassem a este acordo sobre um assunto que se arrasta há anos.

As gigantes tecnológicas, como a Amazon, a Microsoft e a Google, serão o alvo deste acordo histórico, que procura conter as práticas de dumping fiscal.

O dumping fiscal não pode ser uma opção na Europa nem em nenhum país do mundo. Esta prática só levaria a uma queda ainda maior na arrecadação de impostos corporativos, a mais desigualdade e a impossibilidade de financiamento de serviços públicos básicos”, escreveram os líderes das quatro maiores economias da zona euro (Espanha, França, Alemanha e Itália) numa carta aberta publicada no

Os quatro líderes denunciaram a prática das grandes empresas tecnológicas de destinar os seus lucros globais para “paraísos fiscais”, ou seja, territórios que oferecem maiores vantagens fiscais – como a Irlanda, por exemplo, que tem uma das taxas de IRC mais baixas da União Europeia (12,5 por cento). Esta prática e a luta entre países para atrair gigantes corporativas com baixas taxas de impostos custou centenas de milhares de euros aos vários países, que agora procuram recuperar com urgência para sustentar as economias devastadas pela pandemia da Covid-19.





O grande obstáculo neste acordo era o valor concreto para a taxa mínima do imposto sobre empresas, que acabou por se fixar nos 15 por cento, o valor proposto pelos EUA. Alguns países, como França, exigiam uma taxa mais ambiciosa.





A reunião deste fim-de-semana do G7 é apenas a primeira etapa de um debate muito mais global. O acordo alcançado este sábado entre os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Itália e Japão será ainda debatido no G20, em julho. De seguida, avançará para as negociações na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, em Paris, entre 135 países.





c/agências