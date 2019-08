Partilhar o artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial' Imprimir o artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial' Enviar por email o artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial' Aumentar a fonte do artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial' Diminuir a fonte do artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial' Ouvir o artigo G7. Donald Trump admite chegar a acordo com a China para acabar com a 'guerra comercial'