G7 promete fazer pagar "preço alto" aos países que apoiam Rússia

A declaração dos chefes da diplomacia do Grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), divulgada no final de uma reunião, em Karuizawa, no Japão, apontou também para o reforço da aplicação das sanções em vigor contra a Rússia.

"Não pode haver impunidade para crimes de guerra e outras atrocidades tais como os ataques da Rússia contra civis e infraestruturas civis críticas", disseram.

Os ministros concordaram em continuar a dar o máximo apoio à Ucrânia e consideraram "inaceitável" o anúncio de Moscovo da intenção de enviar armas nucleares para a Bielorrússia, de acordo com o documento.

O Japão foi o país anfitrião da reunião por exercer a presidência rotativa do G7, de que faz parte juntamente com Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido.

A UE também participa no G7.

Esta reunião ministerial deverá preparar uma cimeira de líderes do G7, em maio, em Hiroshima.

Contra "atividades de militarização" de Pequim



Os chefes da diplomacia do G7 manifestaram também oposição às "atividades de militarização" de Pequim no mar do sul da China e sublinharam manter inalterada a posição sobre Taiwan.



"Não há base jurídica para as reivindicações marítimas alargadas" de Pequim no mar do Sul da China", sublinharam os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7), na declaração final, divulgada depois de uma reunião de dois dias, no Japão.



"Opomo-nos às atividades de militarização da China na região", salientaram.



Em relação a Taiwan, os responsáveis declararam "não existir alteração das posições básicas dos membros do G7" sobre a ilha, garantindo que consideram "ser indispensável" a manutenção da paz e da estabilidade no estreito de Taiwan.