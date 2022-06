G7 quer mobilizar investimentos de 568 mil milhões para países em desenvolvimento

É este o resultado do primeiro dia de cimeira do G-7, a decorrer no sul da Alemanha,como conta o jornalista Luís Peixoto.O Grupo dos Países mais Industrializados do mundo vão estar reunidos até terça-feira.





A guerra na Ucrânia, a crise alimentar e energética estão em cima da mesa, bem como as alterações climáticas. Uma das medidas que avançam em resposta à invasão do território ucraniano é a proibição de importação de ouro russo.