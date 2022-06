G7 quer proibir importações de ouro russo

A medida vai ser apresentada hoje na Cimeira do G7, como forma de pressionar Vladimir Puttin.

A proibição de importação do ouro por parte deste países vai ter um impacto de milhares de milhões de euros na economia da Rússia.





O anúncio veio de Downing Street, no primeiro dia de uma cimeira do G7.



"Estas medidas atingirão diretamente os oligarcas russos e irão até ao coração da máquina de guerra de Putin", disse, citado num comunicado, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que durante três dias vai encontrar-se com os líderes das grandes potências industrializadas na Alemanha.



"Putin está a desperdiçar os seus escassos recursos nesta guerra inútil e bárbara. Está a alimentar o seu ego à custa dos povos ucraniano e russo", acrescentou, sublinhando a necessidade de "secar o financiamento do regime de Putin".



A Rússia é um importante país produtor de ouro, com exportações no valor de quase 15.000 milhões de euros em 2021, de acordo com Downing Street.



Banir o ouro dos mercados londrinos, um importante centro financeiro para o comércio de mercadorias, terá, portanto, "um enorme impacto na capacidade de Putin de angariar dinheiro", insistiu o Governo britânico.



A medida afetará particularmente as elites russas que possam ter comprado ouro "numa tentativa de contornar as sanções ocidentais", acrescentou.



Contudo, a proibição só se aplica ao ouro recentemente extraído na Rússia e não ao ouro adquirido antes de o embargo ter sido posto em prática.







(Com Lusa)